KI-Antworten senken Klicks auf Wissensseiten – Händler sehen Chancen

Laut FinanzNachrichten.de verweist das Handelsblatt auf Analysen, wonach Googles KI-Antworten die Zugriffe auf Wissensportale drücken. Gleichzeitig profitiert der Onlinehandel, weil produktnahe Suchen schneller zu Kaufangeboten führen.

Seit der Ausrollung von KI-Overviews verlagert sich ein Teil der Nutzeraufmerksamkeit von klassischen Trefferlisten hin zu direkt ausgespielten Antworten. Das reduziert bei generischen Wissensfragen die Klickpfade zu Lexika, Foren und Ratgeberseiten.

Für Händler eröffnen sich hingegen neue Kontaktpunkte, wenn Suchintentionen kaufnah sind und Produktinformationen prominenter erscheinen. Branchenbeobachter raten, Datenfeeds, strukturierte Produktinfos und Bewertungssignale so aufzubereiten, dass sie in der neuen Antwortlogik gut verarbeitet werden.

Quelle: ExtremNews



