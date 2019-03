Fraport-Verkehrszahlen im Februar 2019: Positive Entwicklung setzt sich fort

Im Februar 2019 zählte der Flughafen Frankfurt über 4,5 Millionen Passagiere, ein Anstieg von 4,3 Prozent im Vergleich gegenüber dem Vorjahresmonat. Kumuliert über die ersten beiden Monate des laufenden Jahres lag das Passagierplus bei 3,3 Prozent.

Die Zahl der Flugbewegungen nahm im Februar um 4,7 Prozent auf 36.849 Starts und Landungen zu. Die Summe der Höchststartgewichte stieg um 4,6 Prozent auf knapp 2,3 Millionen Tonnen. Das Cargo-Aufkommen nahm analog zu der weiterhin schwachen Entwicklung des weltweiten Handels um 3,4 Prozent auf 161.366 Tonnen ab.

Die internationalen Beteiligungsflughäfen entwickelten sich weiterhin positiv. Der slowenische Airport in Ljubljana zählte im Februar 105.470 Fluggäste und erzielte somit ein Plus von 6,3 Prozent. Das Passagieraufkommen an den beiden Flughäfen Fortaleza und Porto Alegre in Brasilien stieg auf insgesamt 1,2 Millionen Passagiere, ein Zuwachs von 15,8 Prozent.

Die griechischen Regionalflughäfen notierten insgesamt einen Anstieg um 13,6 Prozent auf 588.433 Passagiere. Die aufkommensstärksten Standorte waren dabei Thessaloniki (plus 24,2 Prozent auf 368.119 Fluggäste), Chania (plus 19,6 Prozent auf 47.661 Fluggäste) und Rhodos (minus 13,0 Prozent auf 46.331 Fluggäste).

Das Aufkommen am peruanischen Flughafen Lima stieg um 4,6 Prozent auf rund 1,8 Millionen Fluggäste. Die beiden bulgarischen Airports Varna und Burgas verbuchten insgesamt ein leichtes Plus von 0,9 Prozent auf 61.580 Passagiere. Antalya in der Türkei zählte 766.068 Fluggäste, ein Zuwachs von 10,4 Prozent. Der Flughafen in St. Petersburg in Russland wuchs um 13,5 Prozent auf rund 1,1 Millionen Passagiere. Der chinesische Airport Xi'an steigerte sein Fluggastaufkommen um 6,8 Prozent auf 3,7 Millionen Fluggäste.

Quelle: Fraport AG (ots)