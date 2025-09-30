Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Vereinigung Cockpit erhält Streikmandat – Termin noch offen

Freigeschaltet am 30.09.2025 um 12:28 durch Sanjo Babić
Die Vereinigung Cockpit e.V. (VC) ist ein Verband für Verkehrsflugzeugführer und Flugingenieure in Deutschland mit Sitz in Frankfurt.
Die Piloten der Lufthansa und von Lufthansa Cargo haben per Urabstimmung für einen Streik votiert, meldet die dts Nachrichtenagentur. ZEIT und t-online berichten von klaren Mehrheiten, ein konkreter Zeitpunkt steht noch nicht fest.

Hauptstreitpunkte sind betriebliche Altersvorsorge, Dienstpläne und Ausgleichsregelungen. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit spricht von einem deutlichen Mandat. Der Konzern verweist auf Wettbewerbsfähigkeit und bereits vorliegende Angebote. Ein Arbeitskampf könnte vor allem das Langstreckennetz und die Fracht belasten.

Für Passagiere werden Fristen für Info-Mails und reaktive Umbuchungen wichtig. Beobachter erwarten kurzfristige Sondierungen; ohne Annäherung könnte es zu Warnstreiks kommen.

Quelle: ExtremNews


