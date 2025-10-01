Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Liquidität unter Druck – Zahlungsfristen werden ausgereizt

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 12:41 durch Sanjo Babić
Bild: Rainer Sturm / pixelio.de

Die dts berichtet von spürbar mehr Zahlungsverzug in der Wirtschaft. Branchenberichte von Creditreform, Intrum und Coface zeigen ein angespanntes Bild, das je nach Sektor stark schwankt.

Besonders betroffen sind Bau, Handel und Teile der Industrie, wo knappe Margen und hohe Vorleistungskosten die Zahlungsfähigkeit belasten. Befragungen und Belegdaten verweisen auf kürzere Zahlungsziele, wachsende Außenstände und ein steigendes Working-Capital-Bedürfnis. Viele Mittelständler reagieren mit strengerem Mahnwesen und Factoring.

Creditreform sieht in den Zeitreihen eine Trendverschlechterung einzelner Branchen, während Intrum europaweit bei KMU größere Risiken für Beschäftigung und Investitionen konstatiert. Der Kreditversicherer Coface meldet, dass inzwischen ein Großteil der Unternehmen regelmäßig mit verspäteten Eingängen konfrontiert ist. Für Lieferketten bedeutet das mehr Risikoaufpreise und sorgfältigeres Forderungsmanagement.

Quelle: ExtremNews


