US-Börsen uneinheitlich - Warten auf Nvidia-Quartalszahlen

Die US-Börsen haben sich am Dienstag uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 34.289 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 4.388 Punkten 0,3 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 13.506 Punkten 0,1 Prozent im Plus. Mit Spannung erwarten Anleger derzeit die Quartalszahlen von Chipentwickler Nvidia. Die Aktien des Unternehmens hatten im Anschluss an die letzte Zahlen-Verkündung einen deutlichen Sprung gemacht und einen Börsen-Boom ausgelöst. Dabei war vor allem das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz im Fokus der Anleger. Die Quartalszahlen von Nvidia gelten daher auch dieses Mal als Gradmesser für erfüllte oder enttäuschte Hoffnungen in KI. Derweil tendierte europäische Gemeinschaftswährung am Dienstagabend schwächer. Ein Euro kostete 1,0846 US-Dollar (-0,47 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9220 Euro zu haben. Der Goldpreis stieg geringfügig, am Abend wurden für eine Feinunze 1.897,54 US-Dollar gezahlt (+0,14 Prozent). Das entspricht einem Preis von 56,25 Euro pro Gramm. Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 84,08 US-Dollar, das waren 38 Cent oder 0,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags. Quelle: dts Nachrichtenagentur