Erneut Bußgeld für Autovermieter Goldcar

Die italienische Wettbewerbsbehörde Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) hat ein Bußgeld in Höhe von 680.000 EUR gegen Goldcar festgesetzt. Ob Goldcar-Angebote auf billiger-mietwagen.de auftauchen, steuern die Mietwagen-Broker des Portals wie CardelMar und AutoEurope über die Preisgestaltung. "Eine direkte Zusammenarbeit mit Goldcar, die andere Vergleichsportale haben, lehnen wir ab", sagt Frieder Bechtel von billiger-mietwagen.de.

Grund für das erneute Bußgeld ist laut der italienischen Zeitung "La Repubblica.it", dass Goldcar-Mitarbeiter bei der Abholung die Kunden unter Druck setzen, Zusatzversicherungen zu kaufen. Goldcar erhebe überhöhte Kautionssätze, sodass das Kreditkarten-Volumen der Kunden nicht ausreicht. Dann ist eine Übernahme des Wagens nur mit Kauf einer teuren Zusatzversicherung möglich. Für Anmietungen in Neapel oder Bari berechnet Goldcar eine Kaution von 2500 EUR für einen Kleinwagen wie Fiat 500 oder Opel Corsa. Seit Sommer 2017 gehört Goldcar zur Europcar Gruppe.

Zudem werfen die Wettbewerbsschützer Goldcar vor, bei Rückgabe des Mietwagens für Neu-Schäden am Mietwagen unverhältnismäßig hohe Summen von den Kunden einzufordern.

Die italienische Behörde hatte im November 2016 eine Strafe von 2 Millionen EUR gegen Goldcar Italien und den Mutterkonzern in Spanien verhängt. "La Repubblica.it" zitiert aus internen Goldcar-E-Mails. Demnach hätten Goldcar-Manager nach der ersten Strafe einen kundenfreundlicheren Kurs angeordnet. Im Juli 2017 sei wieder eine gegenteilige Order ausgegeben worden: Die Schaltermitarbeiter sollten wieder mit voller Kraft am Schalter Zusatzversicherungen verkaufen.

billiger-mietwagen.de empfiehlt Kunden, bei der Auswahl auf eine gute Kundenbewertung von mindestens 4 von 5 Sternen zu achten. "Dann vermeiden Kunden automatisch Vermieter, über die sich frühere Kunden beschwert haben" rät Frieder Bechtel von billiger-mietwagen.de. Ganz ausblenden kann das Portal solche Vermieter nicht, da viele Kunden leider ausschließlich nach dem günstigsten Preisen entscheiden. (PM-ID: 100)

Über billiger-mietwagen.de:

Quelle: billiger-mietwagen.de (ots)