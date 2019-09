Gold erreicht Sechsjahreshoch - Tendenz steigend

Die Sorgen vor einem wirtschaftlichen Abschwung nehmen derzeit drastisch zu - nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China, Brexit-Ängste in Europa sowie protektionistische Strömungen in vielen Staaten der Welt sorgen für Verunsicherung am Kapitalmarkt.

Zusätzlich zeigen viele wichtige, volkswirtschaftliche Indikatoren in eine negative Richtung. Am Edelmetallmarkt gibt es eine gegenteilige Tendenz: Der Goldpreis hat erst kürzlich den höchsten Stand seit sechs Jahren erreicht.

Der steile Anstieg des Goldpreises kommt für viele Experten nicht überraschend. Das anhaltende Niedrigzinsumfeld hat klassische Geldanlagen wie Rentensparpläne und Lebensversicherungen seit Jahren unattraktiv gemacht. Die Immobilien- und Aktienmärkte haben sich in derselben Zeit, aufgrund hoher Kapitalzuflüsse, deutlich verteuert und in vielen Regionen und Märkten zu Blasenbildung geführt. Entsprechend voraussehbar war ein Anstieg des Goldpreises bei einer Verschlechterung der weltwirtschaftlichen Lage. Die Edelmetallspezialisten der Golden Gates Edelmetalle GmbH aus Görlitz hatten bereits im Sommer 2018 Investoren vor den hohen weltwirtschaftlichen Risiken gewarnt und zu einer Umschichtung in Gold, Silber sowie anderen Edel- und Technologiemetalle geraten. "Wer sein Vermögen schützen möchte, sollte sich entschließen in Gold zu investieren und von dem derzeit niedrigen Preis des Edelmetalls zu profitieren", riet Herbert Behr, Geschäftsführer der Golden Gates Edelmetalle GmbH vor einem Jahr, als der Goldpreis bei unter 1.300 US-Dollar lag. Derzeit wird die Feinunze Gold mit 1.536,50 US-Dollar gehandelt (Stand: 28.08.19). Experten rechnen mit steigenden Goldpreisen Trotz der enormen Preissteigerungen des Goldpreises rechnen Experten weiterhin mit einer sehr hohen Nachfrage nach Edelmetallen. Das niedrige Zinsniveau wird weltweit tendenziell aufrechterhalten und gleichzeitig verschlechtern sich die weltwirtschaftlichen Aussichten. Die Flucht in den "sicheren Hafen" Gold ist weiterhin voll im Gang. Herbert Behr, Geschäftsführer der Golden Gates Edelmetalle GmbH kommentiert das aktuell große Interesse an Edelmetallen: "In wirtschaftlich schwierigen Zeiten kann es nicht um spektakuläre Gewinne gehen, sondern primär um den Vermögensschutz. Und genau dafür sind Edelmetalle eine interessante Option." Von einer Preisblase kann trotz der Rekordmeldungen keine Rede sein, vor allem bei einer langfristigen Betrachtung des Goldpreises. Das Rekordhoch lag 2011 mit 1.900 US-Dollar für eine Feinunze weit über dem heutigen Niveau. Gold sei zudem wichtig zur Diversifikation des Vermögens, da sich damit der schleichende Verlust der Kaufkraft auffangen lassen, erklärt Golden Gates Chef Herbert Behr. Zudem verbessere Gold die Risiko-Streuung in jedem Anleger-Portfolio, weil es keine oder nur eine geringe Wechselbeziehung mit anderen Anlageklassen aufweise. Goldsparpläne als Altersvorsorge Langfristig orientierte Anleger können sich mithilfe von Edelmetall-Sparplänen eine sichere Altersvorsorge aufbauen. Ab 25 Euro im Monat bietet die Golden Gates Edelmetalle GmbH ihren Kunden die Möglichkeit sich ein Edelmetallvermögen aufzubauen, welches nach Ablauf der Ansparphase monatlich als Zusatzvorsorge ausgezahlt wird. Dabei kann der Kunde Höhe und Dauer der Auszahlungen selbst bestimmen. Höhe und Auszahlungsdauer hängen allein von der Menge des über die Jahre angesparten Goldes und vom Finanzbedarf des Kunden ab. Die größten Vorteile im Vergleich zu Bankprodukten und Wertpapieren sind neben der hohen Sicherheit, auch der Kaufkrafterhalt sowie der Vermögens- und Inflationsschutz. "Unser Produkt funktioniert ohne Steuern, ohne Gebühren und ohne Zusatzkosten", erklärt Herbert Behr, Chef der Golden Gates Edelmetalle GmbH, die Vorteile des Goldsparplans. Die faire und transparente Geschäftspolitik der Golden Gates Edelmetalle GmbH wird von vielen Kunden offenbar hochgeschätzt. Die renommierte Wirtschaftszeitung "Financial Times" und das Statistik-Portal "Statista" erstellten zum dritten Mal eine Liste der Top-1000-Unternehmen in Europa, die zwischen 2014 und 2017 das höchste prozentuale Umsatzwachstum erzielt hatten. Bei der Bewertung schnitt die Golden Gates Edelmetalle GmbH wieder hervorragend ab, was die fortlaufend positive Unternehmensentwicklung unterstreicht. "Unser Kundenstamm wächst stetig bei uns, und das teils gegen den allgemeinen Markttrend. Dies ist das Ergebnis unserer Firmenpolitik. Wir setzen bewusst auf Kontinuität und erweitern dabei unsere Produktauswahl, aber die Qualitätsstandards in Beratung, Preisgestaltung und Kundenorientierung werden wir niemals vernachlässigen", sagt Constantin Behr, Geschäftsführer Golden Gates Edelmetalle GmbH. Quelle: Golden Gates Edelmetalle GmbH (ots)

