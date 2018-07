Inflation sinkt auf zwei Prozent

Die Inflation verliert etwas an Fahrt. Im Juli sind die Verbraucherpreise im Vergleich zum Juli 2017 voraussichtlich um 2,0 gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit. Im Juni lag die Inflation noch bei 2,1 Prozent, im Mai bei 2,2 Prozent. Gegenüber dem Vormonat Juni stiegen die Preise nunmehr um 0,3 Prozent, so die Statistiker.

Energie wurde im Vorjahresvergleich gar 6,6 Prozent teurer, Nahrungsmittel 2,6 Prozent. Unterdurchschnittlich stark verteuerten sich dagegen Dienstleistungen, darunter auch die Mieten mit jeweils 1,6 Prozent. Quelle: dts Nachrichtenagentur