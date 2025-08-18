Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
ÖBB hält eigene Nachtzüge der Deutschen Bahn nicht für sinnvoll

Freigeschaltet am 18.08.2025 um 06:59 durch Sanjo Babić
Symbolbild: Ein Railjet der ÖBB in Innsbruck, Österreich am 1. August 2020 Bild: Legion-media.ru
Symbolbild: Ein Railjet der ÖBB in Innsbruck, Österreich am 1. August 2020 Bild: Legion-media.ru

Der Fernverkehrschef der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), Kurt Bauer, hat der Deutschen Bahn (DB) davon abgeraten, wieder eigene Nachtzüge zu betreiben. "Ein neuer Bahnchef sollte sich um wichtigere Fragen kümmern als das Nischengeschäft Nachtzüge", sagte Bauer dem Tagesspiegel - wenige Wochen bevor Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) eine neue Strategie für den Staatskonzern vorlegen will.

Auf den deutschen Streckenabschnitten betreibe die Deutsche Bahn die Nightjets zusammen mit der ÖBB, sagte Bauer weiter. Ganz ausgestiegen sei die DB also nie. "Dass sie das Produktmanagement dieser Züge jetzt uns überlässt, ist sinnvoll."

Die Deutsche Bahn hatte sich Ende 2016 vom Nachtzuggeschäft verabschiedet. Die ÖBB übernahm Teile der Schlaf- und Liegewagen sowie einige Verbindungen. Seitdem fahren die Nightjets der Österreicher in Kooperation mit der DB von deutschen Städten aus nach Österreich, in die Schweiz, nach Italien, Frankreich und in die Niederlande. Trotz entsprechender Forderungen aus der Politik betreibt die Deutsche Bahn aber weiterhin keine eigenen Nachtzüge.

Die ÖBB verlangsamt beim Nachtzuggeschäft derweil ihr Wachstum. So wird sie vom Hersteller Siemens nur 24 statt der bestellten 33 Nightjets abnehmen. "Die Nachfrage ist da. Wir tun uns aber zunehmend schwer, Nachtzüge zu betreiben", sagte Bauer zur Begründung. Wegen der vielen Baustellen in Deutschland und Italien "sind unsere Kräfte irgendwann am Ende", erklärte der ÖBB-Fernverkehrschef. Neue Destinationen plane man aktuell nicht: "Wir können nicht um jeden Preis wachsen, wenn die Qualität nicht stimmt." Auf den bestehenden Verbindungen will Bauer aber die Kapazität erhöhen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

