Dax im Standgas – Duft-Riese Symrise obenauf!

Freigeschaltet am 07.10.2025 um 17:57 durch Sanjo Babić
Börse, Kurse (Symbolbild)
Börse, Kurse (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /SB

Der Dax schloss am Dienstag kaum verändert bei 24.386,6 Punkten, meldet dts. An der Spitze standen Symrise und SAP, schwächer liefen Bayer, Siemens Energy und BMW; Analysten verweisen auf dünnen Handel vor der Berichtssaison.

Nach anfänglichen Schwankungen pendelte der Markt in eine enge Spanne. Branchenbeobachter sprechen von Zurückhaltung vor den ersten Quartalszahlen, während defensive Geschäftsmodelle gesucht bleiben. Händler verweisen zudem auf die enge Kopplung an US-Indizes und auf die Erwartung an neue Ausblicke der Schwergewichte.

Marktdaten-Kasten (Schluss-/Nachmittagsstände):

Der Euro notierte am späten Nachmittag bei 1,1667 US-Dollar (−0,4 % ggü. Vortag). Brent-Öl lag gegen 17 Uhr bei 65,33 US-Dollar je Barrel (−0,2 %). Spot-Gold wurde zuletzt um 3.960 US-Dollar je Feinunze gehandelt (nahe Rekordbereich). Silber kostete rund 48,0 US-Dollar bzw. etwa 41,1 Euro je Feinunze. Werte nach dts, Reuters und finanzen.net.

Quelle: ExtremNews


