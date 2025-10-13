Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Mineralölwirtschaft warnt vor Preisbremse an der Zapfsäule

Die Mineralölwirtschaft kritisiert politische Vorschläge für eine Preisbremse an der Zapfsäule, berichtet die dts Nachrichtenagentur. Der Verband en2x warnt, ein Deckel riskiere Versorgungsengpässe und Mitnahmeeffekte, was am Ende höhere Kosten nach sich ziehen könne. Auch dpa-Berichte verweisen auf rechtliche Hürden und Erfahrungen aus dem Ausland.

Kern der Kritik: Ein fixer Höchstpreis setze falsche Signale und könne die Preisspanne zwischen Tageszeiten und Regionen vergrößern, weil Anbieter Risiken einpreisten oder Mengen zurückhielten. Stattdessen empfehlen die Verbände mehr Transparenz bei Großhandel und Logistik, eine schärfere Marktbeobachtung der Preisbildung sowie Wettbewerb bei Bio- und E-Fuels. Verbraucherschützer fordern ergänzend eine Ausweitung und bessere Nutzbarkeit der Markttransparenzstelle, damit Kundinnen und Kunden günstigere Zeitfenster leichter finden.

Aus Regierungskreisen heißt es, kurzfristige „Stoppschilder“ am Markt seien kein Ersatz für strukturelle Lösungen. Diskutiert werden Entlastungen an anderer Stelle, etwa über Pendel- oder Stromkosten, sowie Investitionen in Raffinerien, Pipeline- und Terminalinfrastruktur. Klimapolitisch bleibt der Kurs auf Treibhausgas-Minderung und Effizienz erhalten; Preisbremsen würden daran nichts ändern und müssten europarechtlich geprüft werden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


