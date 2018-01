BGA: Außenhandel unter Volldampf auf Rekordkurs

"Auch zum Jahresende 2017 lässt die Dynamik im deutschen Außenhandel nicht nach. Export wie Import haben sich glänzend entwickelt. Dies unterstreicht eindrucksvoll, dass die deutschen Unternehmen derzeit flexibel und erfolgreich auf die internationalen Herausforderungen reagieren." Dies erklärt Dr. Holger Bingmann, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), heute in Berlin zur Entwicklung des deutschen Außenhandels.

Zuvor hatte das Statistische Bundesamt die Außenhandelszahlen für November 2017 bekannt gegeben. Demnach wurden Waren im Wert von 116,5 Milliarden Euro exportiert, ein Plus von 8,2 Prozent im Vorjahresvergleich. Mit einem Warenwert von 92,8 Milliarden Euro sind die deutschen Importe erneut stärker gestiegen, im Vorjahresvergleich um 8,3 Prozent. Die Außenhandelsbilanz schloss damit mit einem Überschuss von 23,7 Milliarden Euro ab.

"Noch stärker als die Ausfuhren haben sich 2017 die Einfuhren entwickelt. Wir unterstreichen damit nicht nur unsere Rolle als Konjunkturlokomotive in Europa; der dadurch sinkende Außenhandelsüberschuss sollte auch den Kritikern Deutschlands etwas den Wind aus den Segeln nehmen. Damit Deutschland auf den Weltmärkten weiterhin vorne dabei sein kann, muss angesichts von zunehmendem Wirtschaftsprotektionismus und Nationalismus die Hängepartie in Berlin bald ein Ende haben", so Bingmann abschließend.

Quelle: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. (ots)