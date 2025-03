Dax legt zu - Vorfreude auf Investitionspaket

Zum Wochenstart hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.154,57 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,73 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Marktbeobachtern zufolge herrscht bei den Anlegern Vorfreude auf das Investitionspaket von Union und SPD, das am Dienstag im Bundestag beschlossen werden soll.



An der Spitze der Kursliste waren die Papiere von Sartorius mit über zwei Prozent im Plus zu finden, direkt vor den Werten von Siemens Energy und Bayer. Entgegen dem Trend am Listenende waren mit Kursverlusten von über zwei Prozent im Minus die Aktien von Symrise zu finden, direkt hinter denen von Zalando und Infineon.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,0925 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9153 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 2.996 US-Dollar gezahlt (+0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 88,16 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 71,08 US-Dollar, das waren 50 Cent oder 0,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Quelle: dts Nachrichtenagentur