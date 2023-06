Airbus erwartet großen Umbruch in Luftfahrtbranche

Airbus-Chef Guillaume Faury sieht die Luftfahrtbranche vor großen Veränderungen. "In fünf, sechs, sieben Jahren werden die Karten neu gemischt", sagte Faury dem "Handelsblatt".

"Ich kann unsere Zulieferer nur ermutigen, an Lösungen für Dekarbonisierung, aber auch Digitalisierung und Automatisierung zu arbeiten." In den nächsten Jahren werde sich entscheiden, "wer in der zivilen Luftfahrt die Plattformen für die kommenden Jahrzehnte mitgestaltet". Gerade bei Zulieferern aus Deutschland sieht Faury bezüglich klimaschonender Technologien noch Potenzial nach oben.



"Es wäre schön, wenn Airbus seine Lieferkette in Deutschland vertieft", sagte der Konzernchef. "Es fehlt noch ein bisschen an einem starken deutschen Mittelstand in der Luftfahrt." Den Hype um Flugtaxis, der derzeit vor allem von Start-ups befeuert wird, sieht Faury dagegen skeptisch. "Aus meiner Sicht sind die technologischen Lösungen noch nicht gut genug für den Markteinstieg", so der Airbus-Chef. Auch das Geschäftsmodell sei wegen der hohen Kosten fragwürdig. "Natürlich ist das Tempo des technologischen Fortschritts hoch, auf absehbare Zeit glaube ich aber nicht an eine Marktreife. Sobald sich das ändert, steht Airbus bereit, in diesen Markt einzusteigen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur