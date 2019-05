DAX deutlich im Plus - BMW-Aktie legt stark zu

Am Mittwoch hat der DAX deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.099,57 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,90 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Wertpapiere von BMW mit starken Kursgewinnen von über drei Prozent im Plus, gefolgt von Daimler und von RWE. Marktbeobachter sehen einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach US-Präsident Donald Trump beabsichtigt, die geplanten Zölle auf Autoimporte in die USA um sechs Monate zu verschieben, als Grund für die starken Kursgewinne bei BMW. Die Anteilsscheine von Eon, Thyssenkrupp und Merck standen kurz vor Handelsschluss am Ende der Liste, wobei die Eon-Aktien ex Dividende gehandelt wurden.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag kaum verändert. Ein Euro kostete 1,1203 US-Dollar (-0,03 Prozent). Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige: