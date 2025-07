AOK gegen verpflichtende Pflegezusatzversicherung

Die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Carola Reimann, hat sich gegen Leistungskürzungen und eine verpflichtende Zusatzversicherung in der Pflege ausgesprochen. "Ich habe mit dieser Kombination aus Empfehlung einer Zusatzversicherung und Androhung von Leistungskürzungen im bestehenden System Probleme", sagte Reimann dem Tagesspiegel.

Bei einer verpflichtenden Zusatzversicherung stelle sich die Frage nach dem nötigen Sozialausgleich, "für den es auch wieder Steuermittel bräuchte", sagte Reimann.



Das bisher vorgeschlagene Versicherungsmodell beziehe sich nur auf einen winzigen Ausschnitt des Pflegegeschehens, nämlich die Eigenanteile in Heimen. "Das würde die Absicherung im Alter sicher nicht spektakulär voranbringen", erklärte die Vorsitzende des AOK-Bundesverbandes.



Reimann sprach sich auch dagegen aus, in der sozialen Pflegeversicherung eine Karenzzeit einzuführen, womit Pflegebedürftige im ersten Jahr keine Leistungen erhalten würden. Damit stelle man das gesamte Leistungsversprechen der Versicherung infrage. "20 Prozent der Menschen, die einen Pflegegrad bekommen, sterben bereits im ersten Jahr - sie würden also einzahlen, ohne jemals eine Leistung zu erhalten", so Reimann.



Quelle: dts Nachrichtenagentur