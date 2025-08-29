Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Erwerbstätigkeit bleibt im Juli 2025 unverändert

Freigeschaltet am 29.08.2025 um 08:07 durch Sanjo Babić
Im Juli 2025 waren rund 45,8 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) blieb die Zahl der Erwerbstätigen damit saisonbereinigt nahezu unverändert gegenüber dem Vormonat (+4 000 Personen; 0,0 %).

In den Monaten Mai und Juni 2025 war die Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich noch um 17 000 beziehungsweise 19 000 Personen zurückgegangen.

Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im Juli 2025 gegenüber Juni 2025 um 44 000 Personen (-0,1 %) ab. Im Juli-Durchschnitt der Jahre 2022 bis 2024 war die Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich in ähnlichem Umfang zurückgegangen ( 49 000 Personen; -0,1 %).

Erwerbstätigenzahl im Juli 2025 weiterhin auf Vorjahresniveau

Auch im Vorjahresvergleich gegenüber Juli 2024 blieb die Zahl der Erwerbstätigen im Juli 2025 nahezu unverändert (+1 000 Personen bzw. 0,0 %). Die Beschäftigung lag damit im dritten Monat in Folge auf dem Vorjahresniveau (Mai und Juni 2025: ebenfalls 0,0 % zum Vorjahresmonat).

Bereinigte Erwerbslosenquote im Juli 2025 weiterhin bei 3,7 %

Im Juli 2025 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,74 Millionen Personen erwerbslos. Das waren 149 000 Personen oder 9,4 % mehr als im Juli 2024. Die Erwerbslosenquote stieg auf 3,9 % und zeigte damit im Vergleich zum Vorjahresmonat einen Anstieg um 0,3 Prozentpunkte (Juli 2024: 3,6 %).

Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte war die Erwerbslosenzahl im Juli 2025 mit 1,64 Millionen Personen minimal höher als im Juni 2025 (+1 000 Personen; +0,1 %). Die bereinigte Erwerbslosenquote lag im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 3,7 %.

Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)

