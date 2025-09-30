Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Börsen-Finale mit Signal: DAX stabil, Gold als „sicherer Hafen" auf Allzeithoch

Börsen-Finale mit Signal: DAX stabil, Gold als „sicherer Hafen“ auf Allzeithoch

Freigeschaltet am 30.09.2025 um 17:57 durch Sanjo Babić
Dax, Aktien (Symbolbild)
Dax, Aktien (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Der deutsche Leitindex hat den Handel am Dienstag freundlich beendet, berichtet der Xetra-Schlussbericht (Dow Jones) mit +0,6 % auf 23.881 Punkte. Parallel sprang Gold auf ein Rekordhoch, während Brent/WTI fielen und der Euro über 1,17 US-Dollar blieb, melden Reuters und die EZB-Referenzdaten.

Zum Quartalsende fasste der DAX Tritt und legte laut Xetra-Schlussbericht um 0,6 % auf 23.881 Punkte zu. Händler verwiesen auf stabile Vorgaben aus den USA sowie die Erwartung bevorstehender Konjunkturdaten. Belastungen aus einzelnen Schwergewichten wurden durch Gewinne bei Zyklikern und ausgewählten Technologiewerten überlagert. Der Handel galt als geordnet, aber impulsschwach.

Im Rohstoffkomplex setzte Gold seinen Höhenflug fort: Laut Reuters markierte der Spotpreis am Dienstag ein Allzeithoch von 3.866,90 US-Dollar je Feinunze; das Rekordniveau spiegelte die hohe Nachfrage nach sicheren Anlagen wider. 

Silber profitierte im Monatsverlauf deutlich, blieb aber unterhalb des Goldtempos. 

Öl gab dagegen nach: Reuters berichtete für den Dienstag von schwächeren Brent-Terminen um 67,4 US-Dollar und WTI nahe 63 US-Dollar – belastet durch Angebotsaussichten bei OPEC+ und die Wiederaufnahme kurdischer Exporte. 

Am Devisenmarkt zeigte sich der Euro über 1,17 US-Dollar, gestützt von der jüngsten EZB-Referenzkurs-Spanne im September.

Quelle: ExtremNews


