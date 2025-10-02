Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Tech-Schub hebt den DAX deutlich – Euro stabil, Gold nahe Rekord

Freigeschaltet am 02.10.2025 um 17:57 durch Sanjo Babić
Dax
Dax

Bild von Gerd Altmann auf Pixabay

Laut Reuters schloss der DAX am 02.10. mit 24.415,12 Punkte, einem plus von 301,5 Punkte (+1,25%), getragen von einer europaweiten Tech-Rally; der Euro blieb laut EZB-Referenzkurs stabil, während Gold nahe Rekord verharrte.

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag freundlich beendet. Getrieben von einer europaweiten Tech-Rally legte der DAX um 1,3 % zu und bestätigte damit die Erholung der Vorwoche. Europäische Aktien schlossen insgesamt auf Rekordniveau, nachdem Hoffnungen auf eine baldige US-Zinssenkung die Stimmung stützten.

Besonders gesucht waren Werte mit Technologabezug. Hintergrund war ein anhaltender Auftrieb im Chip-Sektor, nachdem aus Asien neue Kooperationssignale Richtung Rechenzentrums-Nachfrage gemeldet wurden. In Frankfurt zählten Siemens zu den Gewinnern. Demgegenüber standen Verluste bei Thyssenkrupp, wo Fokusthemen im Stahl- und Rüstungsverbund die Kurse belasteten.

Bei den Nebenwerten hellte sich die Börsenstimmung ebenfalls auf. Der Tech-Sektor im breiteren Europa-Index legte kräftig zu. Anleger blieben zugleich aufmerksam für politische Risiken in den USA, die kurzfristig wichtige Datenflüsse beeinflussen könnten. Insgesamt überwog jedoch die Erwartung, dass fallende Zinsen die Gewinnbewertung stützen.

Euro/Dollar:
1 € = 1,1754 $ (EZB-Referenzkurs, Tagesfixing; Umrechnung für die folgenden Rohstoffpreise erfolgt auf dieser Basis).

Ölpreis (Brent):
55,91 € je Barrel, +0,32 € (+0,6 %) nach 65,72 $ in USD.

Goldpreis (Spot):
3.294,19 € je Feinunze, +6,59 € (+0,2 %) aus 3.871,99 $ umgerechnet.

Silberpreis (Futures, COMEX Okt.):
39,84 € je Feinunze, +0,48 € (+1,2 %) aus 46,83 $ umgerechnet.

Quelle: ExtremNews


