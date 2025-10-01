Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Wirtschaft Wall Street jubelt! S&P & Dow auf Allzeithoch

Wall Street jubelt! S&P & Dow auf Allzeithoch

Freigeschaltet am 02.10.2025 um 06:39 durch Sanjo Babić
Dow Jones Industrial Average (Dow Jones)
Dow Jones Industrial Average (Dow Jones)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Die US-Börsen haben am Mittwoch fester geschlossen: S&P 500 (+0,3 %) und Dow (+0,1 %) markierten neue Rekorde, der Nasdaq Composite gewann +0,4 %. Rückenwind kam u. a. von starken Pharmawerten, während ein schwächerer Dollar und sinkende Renditen den Risk-Appetit stützten.

An der Wall Street überwog zum Monatsauftakt die Erleichterung über fallende Renditen und defensive Gewinne: Gesundheits- und Pharmatitel setzten die Akzente, nachdem politische Signale den Sektor beflügelten. Der S&P 500 schloss auf 6.711,20 Zählern, der Dow Jones auf 46.441,10 Punkten; der Nasdaq Composite beendete den Handel bei 22.755,16 Punkten, der Russell 2000 legte auf 2.442,35 zu.

Makroseitig sorgten gemischte US-Daten und der Regierungs-„Shutdown“ für Unsicherheit – die Verzögerung wichtiger Veröffentlichungen (z. B. Arbeitsmarkt) bleibt ein Risiko. Gleichzeitig fiel der Dollar auf Wochentief, was Gold zusätzlich trieb: Das Edelmetall setzte seine Rekordserie fort und markierte ein neues Allzeithoch über 3.890 US-$. Ölpreise stabilisierten sich nach vorangegangenen Rücksetzern im Spannungsfeld aus OPEC+-Schlagzeilen und Nachfragesorgen.

US-Schlussstände (01.10.2025):

S&P 500: 6.711,20 | +0,3 % – Allzeithoch.
Dow Jones: 46.441,10 | +0,1 % – Allzeithoch.
Nasdaq Composite: 22.755,16 | +0,4 %.
Russell 2000: 2.442,35 | +0,2 %.

Devisen & Rohstoffe – Angaben in Euro (Umrechnung mit heutigem EZB-Referenzkurs; Fix wird gegen 16:00 CET publiziert. Werte gerundet; „≈“ kennzeichnet Rechenwerte)

EUR/USD (EZB-Fix, heute): 1 € ≈ 1,18 $ (USD schwächer zum Tagesende).
Brent (Spot): ≈ 56,19 €/Barrel (66,31 $; nach Vortagsverlusten wieder fester).
WTI (Spot): ≈ 53,08 €/Barrel (62,63 $; stabilisiert).
Gold (Spot): ≈ 3.276 €/oz (3.866 $; Tageshoch ≈ 3.301 €/3.895 $ – Rekordzone).
Silber (Spot): ≈ 40,53 €/oz (47,83 $; nahe Mehrjahreshoch).

Quelle: ExtremNews


