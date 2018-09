Erstmals Negativzins für 10.000-Euro-Kredit

"Immer mehr Verbraucher nutzen smava, weil sie bei uns deutlich weniger für ihren Kredit als bei ihrer Hausbank zahlen. So hat sich smava zu einer der wichtigsten Anlaufstellen für Online-Kredite in Deutschland entwickelt. Andere Anbieter orientieren sich mittlerweile an uns und bieten ebenfalls Negativzinsen. So profitieren immer mehr Verbraucher von günstigen Online-Krediten", sagt Alexander Artopé, Geschäftsführer von smava.

10.000 Euro leihen, 9.959 Euro zurückzahlen

Der Negativzins von minus 0,4 Prozent gilt für einen Kredit über 10.000 Euro mit einer Laufzeit von 24 Monaten. Das heißt: "Ich leihe mir 10.000 Euro und muss nur 9.959 Euro zurückzahlen", so Artopé. "So günstig können sich Verbraucher derzeit nirgendwo anders in Deutschland 10.000 Euro leihen." Beantragt werden kann der Kredit von Angestellten, Arbeitern und Beamten mit einer mindestens guten Kreditwürdigkeit. Der Negativzins-Kredit wird exklusiv von smava als "Kredit2Day" in Zusammenarbeit mit der darlehensgebenden solarisBank AG angeboten. Die Kreditkonditionen im Detail: https://www.smava.de/kredit/aktionskredit/

Kreditantragsprüfung erfolgt SCHUFA-neutral

In Deutschland dürfen Bankkredite nur nach einer gründlichen und positiven Kreditwürdigkeitsprüfung ausgezahlt werden. Diese Prüfung erfolgt daher bundesweit in vergleichbarer Weise. Das heißt: Kreditinteressenten müssen Angaben zu ihrer Person sowie ihren Finanzen machen. Zusätzlich wird eine SCHUFA-Auskunft über sie eingeholt. Im Fall des smava-Negativzins-Kredits holt die darlehensgebende solarisBank AG diese Auskunft ein. Dazu stellt sie eine "Anfrage Kreditkonditionen" an die SCHUFA. Eine Anfrage Kreditkonditionen wirkt sich nicht auf den SCHUFA-Score des Kreditantragstellers aus.

smava senkt Zinsen kontinuierlich zum Nutzen von immer mehr Kreditnehmern

2015 brachte das Kreditportal smava als erster Online-Anbieter einen Null-Prozent-Kredit in Deutschland auf den Markt. Kurz danach boten auch andere Anbieter einen solchen Kredit an. Dasselbe ist beim Negativzins-Kredit zu beobachten. Diesen brachte smava 2017 als erster Anbieter überhaupt in Deutschland auf den Markt. Seit Februar 2018 bieten auch andere Anbieter Ähnliches, indem sie ebenfalls einen Negativzins-Kredit offerieren. "So profitieren immer mehr Verbraucher von Krediten mit niedrigen Zinsen", sagt Artopé.

smava wächst sehr stark und wird 2018 Kredite von über 2 Milliarden Euro vermitteln

Von Jahr zu Jahr etabliert sich smava stärker als eine der zentralen Online-Anlaufstellen für Ratenkredite in Deutschland. Das erklärt, warum das von smava vermittelte Kreditvolumen stark wächst. 2017 vermittelte smava Kredite mit einem Volumen von 1,2 Milliarden Euro. 2018 werden es mehr als 2 Milliarden Euro sein.

Repräsentatives Beispiel gemäß §6a PAngV: Nettodarlehensbetrag: 10.000 EUR, Laufzeit: 24 Monate, 24 Raten zu je 414,93 EUR, effektiver Jahreszins: -0,4%, gebundener Sollzins: -0,4%, Gesamtbetrag: 9.958,27 EUR. solarisBank AG, Anna-Louisa-Karsch-Str. 2, 10178 Berlin

