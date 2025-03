Tesla-Konkurrenten profitieren von Musk-Gebahren

Die anhaltende Kritik am Gebaren des Tesla-Chefs Elon Musk stärkt das Autogeschäft der Konkurrenz. "Uns erreichen viele Nachrichten von Tesla-Kunden, dass sie gerne wechseln möchten", sagte Polestar-Chef Michael Lohscheller "Business Insider".

Polestar ist ein Gemeinschaftsunternehmen der schwedischen Volvo Car Corporation und des Geely-Konzerns aus China und bietet wie der US-Rivale Tesla ausschließlich reine Elektrofahrzeuge an. Teslas Gründer und CEO Elon Musk neigt als treuer Gefolgsmann des neuen US-Präsidenten Donald Trump politisch stramm rechten Positionen zu. Speziell in Deutschland hatte Musks Empfehlung für die AfD vor den Bundestagswahlen weithin für Empörung gesorgt.



"Das aktuelle Stimmungsbild rund um Elon Musk und Tesla ist eine Chance für uns", so Lohscheller. "Bei den Privatverkäufen, aber vor allem auch bei großen Flottenkunden". Aktuelle Zahlen des Flensburger Kraftfahrt-Bundesamts zeigen dramatische Verschiebungen bei beiden Marken. Während Polestar mit 263 Neufahrzeugen im Februar 2025 ein Plus von gut 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat verbuchen konnte, musste Tesla mit insgesamt 1.429 Einheiten einen Einbruch um mehr als 76 Prozent hinnehmen. Ähnlich gegenläufige Entwicklungen hatten sich bereits im Januar gezeigt. "Unser Ziel ist, bis 2027 jedes Jahr um 30 bis 35 Prozent zu wachsen", sagte Lohscheller. "Wir werden daher unser Vertriebssystem deutlich erweitern und viel mehr mit Händlern arbeiten."

Quelle: dts Nachrichtenagentur