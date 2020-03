Vapiano ist zahlungsunfähig - Insolvenzantrag wird geprüft

Die Restaurantkette Vapiano ist zahlungsunfähig. Das Unternehmen habe "wegen der aktuellen Covid-19-Krise weitere drastische Umsatzeinbußen" verzeichnet, hieß es in einer Mitteilung am Freitag. Nahezu alle weltweit mehr als 230 Restaurants seien geschlossen, seit Donnerstagabend auch alle 55 Filialen in Deutschland.

Vapiano generiere "aktuell fast keine Umsätze mehr", während Gehälter, Mieten und Betriebskosten aber weiter anfielen. "Nach derzeit geltender Rechtslage ist der Vorstand verpflichtet, ohne schuldhaftes Zögern, spätestens aber innerhalb von 3 Wochen den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen." Der Vorstand wolle "nun laufend sorgfältig prüfen, ob für das Unternehmen die Einleitung des Insolvenzverfahrens innerhalb vorgenannter Frist abgewendet werden kann". Insbesondere will Vapiano kurzfristig Anträge unter den von verschiedenen Regierungen in Europa angekündigten finanziellen Unterstützungsprogrammen im Rahmen der Corona-Krise stellen, hieß es. Quelle: dts Nachrichtenagentur