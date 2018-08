DAX legt zu - Energiewerte im Minus

Zum Wochenausklang hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.394,52 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,23 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Gegen den Trend deutlich im Minus waren am Freitag unisono die Energiewerte Eon und RWE und damit am Ende der Kursliste. RWE hatte sich zuletzt einen Schlagabtausch mit Bundesumweltministerin Schulze geliefert. Die forderte den RWE-Konzern auf, "keine vollendeten Tatsachen" durch Rodungen am Hambacher Forst zu schaffen, solange die Kohlekommission tagt - RWE stellte sich stur.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1628 US-Dollar (+0,66 Prozent).

Quelle: dts Nachrichtenagentur