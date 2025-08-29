Einzelhandelsumsatz im Juli 2025 real um 1,5 % niedriger als im Vormonat

Der Umsatz der Einzelhandelsunternehmen in Deutschland ist nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juli 2025 gegenüber Juni 2025 kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) um 1,5 % und nominal (nicht preisbereinigt) um 1,0 % gesunken.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2024 stieg der Umsatz real um 1,9 % und nominal um 3,1 %. Im Juni 2025 verzeichnete der Einzelhandelsumsatz gegenüber Mai 2025 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse unverändert einen Anstieg von real 1,0 % und nominal 0,8 %.

Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln sank im Juli 2025 kalender- und saisonbereinigt real um 1,8 % und nominal um 1,2 % gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2024 verzeichnete der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel einen Anstieg von real 0,1 % und nominal 2,8 %.

Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sank der kalender- und saisonbereinigte Umsatz im Juli 2025 gegenüber dem Vormonat real um 0,7 % und nominal um 0,5 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2024 wuchsen die Umsätze hier real um 3,5 % und nominal um 4,2 %.

Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im Juli 2025 ein Umsatzminus von real 3,8 % und nominal 3,1 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2024 wuchs der Umsatz im Internet- und Versandhandel real um 13,8 % und nominal 14,1 %.

Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)