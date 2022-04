Staatsanwaltschaft durchsucht Deutsche Bank in Frankfurt

Bei der Deutschen Bank in Frankfurt am Main finden Durchsuchungen statt. Das sagte eine Sprecherin der örtlichen Staatsanwaltschaft am Freitagmittag der dts Nachrichtenagentur.

Es seien dabei auch Ermittler von BKA und Bafin beteiligt und vor Ort. Weitere Details sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Quelle: dts Nachrichtenagentur