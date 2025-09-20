Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Wirtschaft Produktionsaufbau in Unterlüß: Rheinmetall startet neues Munitionswerk

Produktionsaufbau in Unterlüß: Rheinmetall startet neues Munitionswerk

Freigeschaltet am 20.09.2025 um 06:44 durch Sanjo Babić
Panzergranaten bei Rheinmetall (Symbolbild)
Panzergranaten bei Rheinmetall (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /SB

ZDFheute berichtet über den Produktionsstart in einem neuen Rheinmetall-Munitionswerk in Unterlüß. Das Werk ist Teil des Programms, europäische Kapazitäten für Munition zügig auszubauen.

Mit der Inbetriebnahme will Rheinmetall Lieferzeiten verkürzen und große NATO-Bestellungen schneller bedienen. Das Werk wurde in kurzer Zeit aufgebaut und soll in mehreren Schritten auf hohe Jahreskapazitäten hochfahren. Nach Unternehmensangaben entstehen hunderte Arbeitsplätze. Politik und Industrie sehen darin einen Baustein, kritische Versorgungslücken in Europa zu schließen.

Parallel investieren Partner in Pulver- und Treibladungskapazitäten und modernisieren bestehende Linien. Für die Branche bleibt die Frage, wie dauerhaft die Nachfrage ist und welche Abnahmegarantien bestehen. Staatliche Rahmensignale – etwa Rahmenverträge, Vorhalteprämien oder europäische Förderung – entscheiden mit darüber, ob Investitionen langfristig wirtschaftlich tragfähig bleiben. Für die Bundeswehr sind belastbare Lieferpläne zentral, um Ausbildung und Einsatzreserven planbar zu machen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte taster in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige