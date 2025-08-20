Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Wirtschaft Inflationsrate in Großbritannien steigt auf 3,8 Prozent

Inflationsrate in Großbritannien steigt auf 3,8 Prozent

Freigeschaltet am 20.08.2025 um 08:52 durch Sanjo Babić
Pfund (Symbolbild)
Pfund (Symbolbild)

Bild: Jens Märker / pixelio.de

Der Anstieg der Verbraucherpreise in Großbritannien hat sich zuletzt beschleunigt. Die jährliche Inflationsrate lag im Juli 2025 bei 3,8 Prozent, teilte die britische Statistikbehörde am Mittwoch in London mit. Im Juni waren es noch 3,6 Prozent. Der Juli-Wert ist der höchste seit Januar 2024, als die Quote bei 4,0 Prozent lag.

Gegenüber dem Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im siebten Monat des Jahres um 0,1 Prozent. Die besonders beachtete jährliche Kerninflation (ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak) ist genauso hoch wie der Gesamtindex. Sie lag im Juli bei 3,8 Prozent und damit etwas höher als im Juni, als es 3,7 Prozent waren.

Für den größten Aufwärtsbeitrag zur Veränderung der Jahresrate sorgte im Mai der Bereich Transport. Insbesondere der Anstieg bei Flugpreisen spielte dabei eine größere Rolle.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte jute in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige