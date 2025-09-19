Wall-Street-Feuerwerk: Nach Fed-Schnitt neue Bestmarken für Dow, S&P und Nasdaq

Der Dow Jones Industrial Average schloss bei 46.142,42 Punkten und legte damit um 0,3 Prozent zum Vortag zu.

An der Wall Street setzten die Kurse ihren Lauf fort. Der Dow Jones beendete den Handel bei 46.142,42 Punkten, ein Plus von 124,10 Zählern beziehungsweise 0,3 Prozent. Der S&P 500 schloss bei 6.631,96 Punkten und gewann 31,61 Punkte beziehungsweise 0,5 Prozent. Der Nasdaq Composite erreichte 22.470,73 Punkte, ein Zuwachs von 209,40 Punkten beziehungsweise 0,9 Prozent.

Getragen wurde die Rally vor allem von Technologiewerten. Intel sprang nach einer strategischen Vereinbarung mit Nvidia zweistellig nach oben. Marktteilnehmer verwiesen zudem auf die frische Zinssenkung der US-Notenbank und die Hoffnung auf weitere Schritte, die das Bewertungsumfeld für Wachstumswerte stützen. Am Anleihemarkt schwankten die Renditen ohne die Aufwärtsbewegung der Aktien wesentlich zu bremsen. In den kommenden Sitzungen rücken Einkaufsmanagerindizes und neue Auftragsdaten in den Fokus.

Goldpreis: Der Goldpreis lag zuletzt bei 3.655,10 US-Dollar je Feinunze, das sind 3,66 US-Dollar beziehungsweise 0,10 Prozent weniger als am Vortag.

Ölpreis: Brent-Rohöl kostete zuletzt 67,87 US-Dollar je Barrel, 0,08 US-Dollar beziehungsweise rund 0,12 Prozent niedriger als am Vortag.

Dollarkurs in Euro: 1 US-Dollar notierte zuletzt bei etwa 0,8437 Euro, das sind rund 0,0060 Euro beziehungsweise 0,71 Prozent weniger als gestern.

Quelle: ExtremNews



