Studie: Förder-Aus für Solar würde Gebäudestrom unrentabel machen

Laut dts Nachrichtenagentur warnt eine aktuelle Untersuchung, dass ein Stopp der Förderprogramme den Eigenstrom aus Solaranlagen in Gebäuden wirtschaftlich ausbremsen würde.

Die Studie verweist darauf, dass Anschaffung, Betrieb und Netznutzung ohne Zuschüsse die Rendite vieler Projekte drücken. Zudem erhöhe die Planungsunsicherheit die Finanzierungskosten. Strom aus dem Netz bleibe für Haushalte ohne Speicher oft günstiger als der selbst erzeugte Anteil.

Empfohlen werden stabile Rahmenbedingungen, vereinfachte Genehmigungen und verlässliche Amortisationszeiten. Kommunen und Wohnungswirtschaft schauen demnach besonders auf klare Vorgaben für Mieterstrommodelle.

Quelle: ExtremNews



