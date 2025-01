Dax rutscht nach Allzeithochs ins Minus - MTU unter Druck

Zum Wochenausklang ist der Dax nach einem zwischenzeitlichen neuen Allzeithoch am Vormittag leicht in den roten Bereich gerutscht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 21.394 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Schlusslicht in der Kursliste war am Freitag MTU. Der angekündigte Wechsel des Finanzchefs im Sommer sorgte bei den Anlegern offenbar für Unsicherheit.



In den vergangenen zwei Handelswochen, in denen der Dax insgesamt um über 1.500 Punkte zulegen konnte, kam es an vier von zehn Tagen zu sogenannten Gaps, d.h. der Markt eröffnete über dem Schlusskurs vom Vortag. "All diese Kurslücken wurden nicht geschlossen, stattdessen zogen Anschlusskäufe den Index weiter nach oben und am Tagesende stand meist ein neues Rekordhoch in den Büchern", sagte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets.



"Heute allerdings war es anders. Nach Erreichen eines neuen Allzeithochs bei 21.520 Punkten drehte der Markt um und fiel unter den Vortagesschluss. Damit könnte der zügellose Anstieg der vergangenen zwei Wochen einen kurzfristigen Höhepunkt erreicht haben."



"Das wäre auch gerade rechtzeitig, vor einer mit Terminen voll gepackten Handelswoche, in der den Markt zahlreiche Quartalszahlen und Notenbanksitzungen erwarten. Es dürften volatile Handelstage werden, an denen möglicherweise einige Übertreibungen korrigiert werden. Dies könnte dann den weiteren Weg für den Dax ebnen, um den intakten Aufwärtstrend fortzusetzen und die auch jetzt noch hohe Hürde von 22.000 Punkten zu erreichen", so Oldenburger.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,0515 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9510 Euro zu haben.

Quelle: dts Nachrichtenagentur