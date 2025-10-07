Tesla plant günstigere Model-Y-Variante aus Grünheide – Serienstart „in wenigen Wochen“.

Tesla will in Grünheide eine günstigere Version des Model Y auflegen – die Produktion soll laut Werkschef André Thierig „in wenigen Wochen“ anlaufen, berichtet das Handelsblatt, zusammengefasst von dts/aktiencheck.de. Tagesspiegel und ein Bloomberg-Bericht (via Investing.com) bestätigen die Planung und verorten das Projekt als Antwort auf Kostendruck und Nachfrage.

Haupttext: Nach internen Aussagen aus dem Tesla-Werk Grünheide unterscheidet sich das neue „Model Y Standard“ optisch deutlich vom bisherigen Fahrzeug. Genannt werden eine veränderte Front, neue Stoßfänger, ein überarbeitetes Heck sowie andere Leuchten; im Innenraum sollen Stoff- statt Ledersitze verbaut werden. Preislich peilt Tesla rund zehn Prozent unterhalb der aktuellen Basis an, um neue Käuferschichten zu erreichen. Die Auslieferungen sollen kurz nach dem Produktionsstart erfolgen.

Darüber hinaus ordnen Tagesspiegel-Recherchen das Projekt in Teslas europäische Produktionsstrategie ein, wonach das Werk Grünheide zentrale Absatzmärkte in Europa bedient. Der Bloomberg-Bericht interpretiert die „Budget-Variante“ auch als Reaktion auf wegfallende US-Förderungen und den anhaltenden Preisdruck im E-Autosegment. Offizielle Preislisten nannte Tesla bis Redaktionsschluss nicht.

Quelle: ExtremNews



