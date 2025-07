ZEW-Konjunkturerwartungen erholen sich weiter

Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland haben sich in der Umfrage vom Juli 2025 weiter erholt. Sie liegen mit +52,7 Punkten um 5,2 Punkte über dem Vormonatswert, teilte das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mit. "Nach den kräftigen Aufhellungen der vergangenen zwei Monate verfestigt sich die positive Stimmung unter den Befragten", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die aktuellen Ergebnisse.

Trotz anhaltender Unsicherheit im Zusammenhang mit globalen Handelskonflikten erwarteten knapp zwei Drittel der Experten eine Verbesserung der deutschen Konjunktur.



"Die Hoffnung auf eine baldige Lösung des US-EU-Zollstreits sowie potenzielle Wirtschaftsimpulse durch das geplante Investitionssofortprogramm der Bundesregierung scheinen das Stimmungsbild zu dominieren." Der gestiegene Optimismus drücke sich insbesondere in stark gestiegenen Erwartungen für den Maschinenbau und die Metallproduktion, gefolgt von der Elektrobranche, aus, so Wambach.



Die Einschätzung der aktuellen konjunkturellen Lage legte erneut kräftig zu. Der Lageindikator für Deutschland stieg um 12,5 Punkte und liegt nun bei -59,5 Punkten.



Die Konjunkturerwartungen für die Eurozone bleiben unterdessen im Juli stabil. Diese liegen aktuell mit 36,1 um 0,8 Punkte über dem Vormonatswert. Die Einschätzung der konjunkturellen Lage in der Währungsunion verbessert sich ebenfalls, wenn auch deutlich weniger als der Wert für Deutschland. Mit -24,2 Punkten liegt sie aktuell um 6,5 Punkte über dem Vormonatswert. Quelle: dts Nachrichtenagentur