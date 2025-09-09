Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Umfrage: Unternehmen ächzen weiter unterm Datenschutz

Freigeschaltet am 09.09.2025 um 11:27 durch Sanjo Babić
Bild: copyright free / Eigenes Werk

Datenschutz verursacht immer höhere Belastungen in deutschen Unternehmen. Aktuell haben praktisch alle Unternehmen (97 Prozent) hohen Aufwand mit dem Datenschutz, das sind noch einmal etwas mehr als vor einem Jahr mit 94 Prozent, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom.

Demnach müssen aktuell 44 Prozent einen sehr hohen Aufwand (2024: 38 Prozent) für den Datenschutz betreiben, 53 Prozent einen eher hohen Aufwand (2024: 56 Prozent). Je kleiner die Unternehmen, desto größer die Belastung: 45 Prozent der Unternehmen mit 20 bis 99 Beschäftigten haben einen sehr hohen Aufwand, bei jenen mit 100 bis 499 Beschäftigten sind es 42 Prozent und 38 Prozent bei Unternehmen mit 500 und mehr Beschäftigten.

Datenbasis: Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, die Bitkom Research durchgeführt hat. Dabei wurden 603 Unternehmen ab 20 Beschäftigten in Deutschland telefonisch befragt. Die Erhebung fand im Zeitraum von der 30. bis zur 35. Kalenderwoche 2025 statt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

