DAX rutscht am Freitag ab – Trump-Drohungen belasten, Autowerte schwach

Der DAX hat den Handel am Freitag mit spürbaren Verlusten beendet. Auslöser waren neue Drohungen von US-Präsident Trump in Richtung China, die kurz vor Schluss auf die Stimmung drückten. Das berichten t-online und die dts-Nachrichtenagentur auf Basis der Xetra-Schlussauktion.

Nach einem ruhigen Tagesverlauf ging der Leitindex DAX am Ende 1,50 % tiefer bei 24.241,46 Punkten aus dem Handel. Gegenüber dem Vortag (24.611,25) entspricht das einem Minus von 369,79 Punkten. Händler verwiesen auf Trumps verschärfte Töne im Handelskonflikt, die die späte Abgabewelle beschleunigten.

Auch die Nebenwerte litten: Der MDAX schloss 2,17 % schwächer bei 30.250,03 Punkten. Das ist ein Rückgang um rund 670,6 Punkte zum Vortag. Belastet wurden die Kurse vor allem von der Furcht vor neuen Zöllen und einer Eintrübung der globalen Nachfrage.

Gold: 3.439,25 € je Unze, +0,94 € bzw. +0,03 % ggü. Vortag.



Silber: 43,15 € je Unze, +0,66 € bzw. +1,55 % ggü. Vortag.



Öl (Brent): 54,03 € je Barrel, −2,06 € bzw. −3,68 % ggü. Vortag (aus 62,82 $ → € umgerechnet zum EZB-Kurs).



Euro/Dollar: 1 € = 1,1627 $ (−0,0039 $ bzw. −0,33 % ggü. 07.10.; letzter verfügbarer EZB-Referenzkurs).



Quelle: ExtremNews



