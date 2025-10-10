Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Wirtschaft DAX rutscht am Freitag ab – Trump-Drohungen belasten, Autowerte schwach

DAX rutscht am Freitag ab – Trump-Drohungen belasten, Autowerte schwach

Freigeschaltet am 10.10.2025 um 17:57 durch Sanjo Babić
DAX
DAX

Bild von Gerd Altmann auf Pixabay

Der DAX hat den Handel am Freitag mit spürbaren Verlusten beendet. Auslöser waren neue Drohungen von US-Präsident Trump in Richtung China, die kurz vor Schluss auf die Stimmung drückten. Das berichten t-online und die dts-Nachrichtenagentur auf Basis der Xetra-Schlussauktion.

Nach einem ruhigen Tagesverlauf ging der Leitindex DAX am Ende 1,50 % tiefer bei 24.241,46 Punkten aus dem Handel. Gegenüber dem Vortag (24.611,25) entspricht das einem Minus von 369,79 Punkten. Händler verwiesen auf Trumps verschärfte Töne im Handelskonflikt, die die späte Abgabewelle beschleunigten. 

Auch die Nebenwerte litten: Der MDAX schloss 2,17 % schwächer bei 30.250,03 Punkten. Das ist ein Rückgang um rund 670,6 Punkte zum Vortag. Belastet wurden die Kurse vor allem von der Furcht vor neuen Zöllen und einer Eintrübung der globalen Nachfrage. 

Gold: 3.439,25 € je Unze, +0,94 € bzw. +0,03 % ggü. Vortag. 

Silber: 43,15 € je Unze, +0,66 € bzw. +1,55 % ggü. Vortag. 

Öl (Brent): 54,03 € je Barrel, −2,06 € bzw. −3,68 % ggü. Vortag (aus 62,82 $ → € umgerechnet zum EZB-Kurs). 

Euro/Dollar: 1 € = 1,1627 $ (−0,0039 $ bzw. −0,33 % ggü. 07.10.; letzter verfügbarer EZB-Referenzkurs). 

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte zankt in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige