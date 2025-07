Intel gibt Magdeburg endgültig eine Absage

Trotz milliardenschwerer Förderung will Intel nun noch keine Chip-Fabrik in Magdeburg mehr bauen. Auch die geplanten Investitionen in Polen stehen vor dem Aus. In den vergangenen Jahren habe das Unternehmen "zu früh zu viel investiert - ohne ausreichende Nachfrage", lässt sich Intel-Chef Lip-Bu Tan in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung zitieren.

Dadurch sei die Produktionsfläche "unnötig fragmentiert und nicht ausreichend ausgelastet". Intel müsse den "Kurs korrigieren".



Stattdessen wolle man künftig einen "systematischen Ansatz" verfolgen, der sich voll und ganz an den Bedürfnissen der Kunden orientiert. "Vor diesem Hintergrund haben wir beschlossen, bereits geplante Projekte in Deutschland und Polen nicht weiter voranzutreiben", so Lip-Bu Tan. Darüber hinaus planen man, die Aktivitäten in Costa Rica, Vietnam und Malaysia zu konsolidieren.

Quelle: dts Nachrichtenagentur