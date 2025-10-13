Nach Drohnenvorfällen: Lufthansa fordert klare Zuständigkeiten und Gegenmittel

Nach mehreren Drohnenalarmen mahnt Lufthansa-Chef Carsten Spohr rasches Handeln, berichtet die dts Nachrichtenagentur. Im Deutschlandfunk forderte er klare Befugnisse für die Abwehr, zitiert von t-online. Auch airliners.de verweist auf den Ruf nach „operativen Antworten“ an den Flughäfen.

Spohr verlangt schlüssige Zuständigkeiten und belastbare Rechtsgrundlagen, damit die Bundespolizei Drohnen erkennen und neutralisieren darf. „Deutschland darf sich nicht lahmlegen lassen“, sagte er im Deutschlandfunk. Die Branche drängt auf Technikmix aus Detektion, Störsendern und Abfangsystemen. Flughäfen melden einen Anstieg gemeldeter Zwischenfälle.



Sicherheitskreise plädieren für abgestufte Verfahren von der Warnung bis zur Ausschaltung. Verbände fordern zudem ein zentrales Abwehrzentrum von Bund und Ländern sowie verbindliche Einsatzregeln, um Starts und Landungen rasch wieder zu ermöglichen. Die Politik prüft entsprechende Anpassungen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur



