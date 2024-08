US-Börsen legen leicht zu - Gold klettert immer weiter

Die US-Börsen haben am Freitag erneut zugelegt und damit unterm Strich die beste Woche im laufenden Jahr markiert. Zu Handelsende in New York stand der Dow bei 40.660 Punkten berechnet, 0,2 Prozent höher als am Vortag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 5.550 Punkten ebenfalls 0,2 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 am Ende mit 19.509 Punkten 0,1 Prozent höher. Für Aufsehen sorgte der Goldpreis, der wieder einmal ein neues Allzeithoch markierte. Am Abend wurden für eine Feinunze 2.508 US-Dollar gezahlt, 2 Prozent mehr als am Vortag und mehr als jemals zuvor. Das entspricht einem Preis von 73,11 Euro pro Gramm. Der Ölpreis sank dagegen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 79,79 US-Dollar, das waren 125 Cent oder 1,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1023 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9072 Euro zu haben. Quelle: dts nachrichtenagentur