Zweite Sicherheitsfirma für Flughafen Düsseldorf

Um das Chaos vor den Sicherheitskontrollen am Düsseldorfer Flughafen in den Griff zu bekommen, soll mit Start der Sommerferien am Freitag ein zusätzliches Sicherheitsunternehmen tätig werden. "Das Unternehmen wird drei Kontrollspuren besetzen", sagte ein Sprecher der zuständigen Bundespolizeidirektion in Sankt Augustin der NRZ.

Welches Unternehmen das ist, wollte er nicht sagen. Der Vertrag werde am Mittwoch oder Donnerstag unterschrieben. Das Unternehmen habe qualifizierte Luftsicherheitsassistenten, bringe Erfahrungen von anderen Flughäfen mit und habe seine Dienstleistung aktiv bei der Behörde angeboten. Wie viele Mitarbeiter das neue Unternehmen stellt, ist noch unklar. Es sind aber mindestens 54, weil pro Kontrollstelle, die im Schichtbetrieb besetzt sind, sechs Mitarbeiter tätig sind.

Das zusätzliche Sicherheitsunternehmen soll den bisherigen Sicherheitsdienstleister DSW unterstützen. Es kommt seit Monaten zu langen Warteschlangen vor den Kontrollstellen. Abfliegende Passagiere müssen bis zu zwei Stunden auf ihre Kontrolle warten, es gibt teils chaotische Zustände und Tumulte unter den wartenden Fluggästen. Neben dem zweiten Sicherheitsdienstleister mit seinen Luftsicherheitsassistenten werden nun auch weitere Hilfskräfte bei DSW eingesetzt. Sie werden als Einweiser für die Passagiere tätig sein und die Wannen einsammeln, in denen das Handgepäck für die Kontrolle gelegt wird. Nach Angaben des Bundespolizei-Sprechers sind bereits 22 Aushilfskräfte im Einsatz, weitere 40 werden am Mittwoch ihre Prüfung bei der Bundespolizei ablegen und sofort eingesetzt, zusätzlich durchlaufen 60 Personen gerade die Sicherheitsprüfung bei der Bundespolizei. Die chaotischen Zustände vor den Sicherheitskontrollen sollen mit diesen Maßnahmen in den Sommerferien abgefedert werden. "Wir suchen nach allen Möglichkeiten, die rechtlich möglich sind, um die Lage zu entzerren", sagte der Sprecher. Quelle: dts Nachrichtenagentur