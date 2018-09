DAX kämpft sich ins Plus - Energieversorger vorne

Am Mittwoch hat der DAX leicht zugelegt, nachdem er lange im Minus war. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.385,89 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,09 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

An der Spitze der Kursliste standen die Papiere von RWE, Fresenius und Eon. Die Anteilsscheine von Thyssenkrupp, BASF und der Deutschen Post befanden sich kurz vor Handelsschluss am Ende der Kursliste.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwoch etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1746 US-Dollar (-0,15 Prozent). Quelle: dts Nachrichtenagentur

