DAX trotzt US-„Shutdown“ und schließt fester – Öl fällt, Gold auf Rekordhoch

Der DAX hat am Mittwoch, 1. Oktober, nach verhaltenem Start zugelegt und den Xetra-Handel mit 24.113,62 Punkten beendet; das entspricht +232,6 Zählern bzw. +0,98 %. Parallel prägten ein US-„Shutdown“, OPEC+-Gerüchte und Rekordstände bei Gold das Makro-Bild, während die EZB den Euro-Referenzkurs zum Dollar bei 1,1724 feststellte.

Der deutsche Leitindex zog nach freundlicheren Vorgaben aus Europa und trotz der Unsicherheit rund um den in den USA in Kraft getretenen Regierungs-„Shutdown“ spürbar an. Rückenwind kam von der Hoffnung auf weiter nachlassenden Zinsdruck und soliden Unternehmensmeldungen; belastet wurde das globale Sentiment indes von schwächeren US-Konjunktursignalen und Sorgen um die fiskalische Lähmung in Washington, die wichtige Datensätze verzögern dürfte (Arbeitsmarkt, Stimmungsindikatoren).



Auf der Rohstoffseite sorgten widersprüchliche Schlagzeilen zu einer möglichen Fördererhöhung der OPEC+ für Druck auf die Ölpreise, die auf ein 17-Wochen-Tief fielen. Gleichzeitig setzte Gold seine Rekordjagd fort: Spot-Gold markierte am Mittwoch ein neues Allzeithoch von 3.895 US-$ je Feinunze und handelte zuletzt knapp darunter. Der Rückgang des Dollars verstärkte den Anstieg der Edelmetalle; Silber sprang zeitweise auf ein 14-Jahres-Hoch.



Devisen & Rohstoffe – Angaben in Euro (EZB-Kursumrechnung) & in Klammern USD-Notiz

• Euro/US-Dollar (EZB-Referenz): 1 € = 1,1724 $ (heute). Veränderung ggü. Vortag nicht ausgewiesen, da EZB jeweils nur den Tages-Fix publiziert.

• Öl (Brent, Spot): ≈ 55,71 €/Barrel (65,31 $); -0,62 € | -1,1 % ggü. Vortag (intraday-Tagesvergleich per Reuters, Umrechnung mit heutigem EZB-Kurs).

• Öl (WTI, Spot): ≈ 52,60 €/Barrel (61,69 $); -0,59 € | -1,1 % ggü. Vortag (intraday-Tagesvergleich per Reuters, Umrechnung mit heutigem EZB-Kurs).

• Gold (Spot): ≈ 3.299 €/oz (3.866 $ zuletzt; Tageshoch 3.895 $/≈ 3.324 €). Prozentuale Tagesveränderung variiert je Fix/Spot-Zeitpunkt; maßgeblich ist heute der Spot-Rekordverlauf.

• Silber (Spot): ≈ 40,37 €/oz (47,33 $ am Hoch lt. Reuters-Berichtsumfeld). Intraday-Bewegung positiv; genaue Tagesveränderung zum Europa-Schluss noch uneinheitlich.

Die Ölpreisschwäche speist sich aus der Mischung aus Angebots-Narrativ (mögliche OPEC+-Ausweitung) und Nachfragesorgen (Asien-Industrie, US-„Shutdown“). Für Aktien bleibt ein weiches Zins-Narrativ stützend. Bei Edelmetallen wirkt der schwächere Dollar als Katalysator; Gold profitiert zusätzlich von Safe-Haven-Zuflüssen und hat die 3.800-$-Marke nun mehrfach überschritten.

Quelle: ExtremNews



