Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Wirtschaft Otto Group: „Black Friday“ überholt Weihnachtsgeschäft

Otto Group: „Black Friday“ überholt Weihnachtsgeschäft

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Hauptverwaltung der Otto Group in Hamburg-Bramfeld
Hauptverwaltung der Otto Group in Hamburg-Bramfeld

Foto: Otto Group
Lizenz: CC BY-SA 3.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Laut dts Nachrichtenagentur beobachtet die Otto Group, dass der „Black Friday“ beim Umsatz das klassische Weihnachtsgeschäft überholt.

Kundinnen und Kunden verlagern Käufe zunehmend in die Rabattwoche. Händler konzentrieren Budgets auf Aktionszeiträume, Logistik und Retourenmanagement werden darauf ausgerichtet. Für das restliche Quartal bleibt der Umsatzverlauf dadurch ungleichmäßig.

Die Branche setzt auf personalisierte Angebote und flexible Lieferfenster. Nachhaltigkeitsansprüche spielen laut Handel weiterhin eine Rolle, werden aber häufig vom Preisimpuls überlagert.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte becken in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige