Otto Group: „Black Friday“ überholt Weihnachtsgeschäft

Laut dts Nachrichtenagentur beobachtet die Otto Group, dass der „Black Friday“ beim Umsatz das klassische Weihnachtsgeschäft überholt.

Kundinnen und Kunden verlagern Käufe zunehmend in die Rabattwoche. Händler konzentrieren Budgets auf Aktionszeiträume, Logistik und Retourenmanagement werden darauf ausgerichtet. Für das restliche Quartal bleibt der Umsatzverlauf dadurch ungleichmäßig.

Die Branche setzt auf personalisierte Angebote und flexible Lieferfenster. Nachhaltigkeitsansprüche spielen laut Handel weiterhin eine Rolle, werden aber häufig vom Preisimpuls überlagert.

Quelle: ExtremNews




