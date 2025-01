Dax legt zu - Rekordjagd geht nach EZB-Entscheid weiter

Am Donnerstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 21.727,20 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,41 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Zwischenzeitlich wurde gar ein neuer Rekordhöchststand von 21.732,05 Punkten erreicht.

"Der Dax hat die heutige Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank wohlwollend zur Kenntnis genommen, mehr nicht", kommentierte Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets die Entwicklungen. "Diese Reaktion war wiederum keine Überraschung, da die Senkung im Vorfeld durch die Notenbank kommuniziert, deshalb genauso vom Markt erwartet und somit auch in die Kurse eingepreist wurde", so Oldenburger.



"Damit konnte sich der deutsche Leitindex weiter seiner Mission Rekordjagd widmen. Erneut könnte so morgen eine Handelswoche, die mit einem Schockmoment begann, im Rally-Modus enden. Die 22.000 Punkte rücken für den Dax in greifbare Nähe." Im Gegensatz zur US-Notenbank werde die EZB "in diesem Jahr noch bis zu vier Mal um einen weiteren Prozentpunkt an der Zinsschraube drehen", sagte der Experte.



Kurz vor Handelsschluss rangierten die Papiere von Siemens Energy mit über vier Prozent an der Spitze der Kursliste, gefolgt von den Aktien von Vonovia und Brenntag. Entgegen dem Trend Kursverluste fuhren die Werte von Infineon und der Deutschen Bank mit über drei Prozent im Minus ein.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0427 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9590 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 2.794 US-Dollar gezahlt (+1,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 86,14 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 77,21 US-Dollar, das waren 63 Cent oder 0,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Quelle: dts Nachrichtenagentur