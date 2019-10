Free-Now-Chef fordert einheitliche Verkehrslizenz für alle Fahrdienst-Anbieter

Künftig soll es eine einheitliche Verkehrslizenz für alle Shuttle- und Fahrdienste geben. Das wünscht sich zumindest Alexander Mönch, General Manager von Free Now (ehemals Mytaxi) in Deutschland und Österreich. Taxi und Mietwagen ähneln sich mit ihren Fahrer- und Shuttlediensten, begründet der Manager seinen Vorschlag in einem am Montag im Tagesspiegel Background erscheinenden Gastbeitrag.

Die derzeit geltenden Unterschiede bei Lizenzen, Tarifen oder Privilegien führten zu ungleichen Wettbewerbsbedingungen, Spannungen zwischen den Marktteilnehmern und unklaren Tarifstrukturen für Fahrgäste, kritisiert Mönch. Dem Chef des zu Daimler- und BMW gehörenden Mobilitätsdienstes schwebt ein neues Tarifsystem vor: Er fordert eine tarifliche Ober- und Untergrenze, im Rahmen derer die Unternehmen ihre Preise festsetzen können. Zudem plädiert Mönch dafür, sowohl Taxi- als auch Mietwagenunternehmen das Pooling zu ermöglichen. Dabei werden mehrere Personen, die das gleiche Ziel haben, anhand eines Algorithmus in einem Fahrzeug gebündelt. Pooling-Dienste sind im Mietwagenverkehr bisher nur über eine komplizierte Experimentierklausel möglich, beim Taxi-Sharing wiederum dürfen Endpreise vorab nur mit einer Sondergenehmigung gezeigt werden. Quelle: Der Tagesspiegel (ots)

