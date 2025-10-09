Gesetzliche Kassen kalkulieren mit höheren Beiträgen ab 2026

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Freigeschaltet am 09.10.2025 um 08:17
BILD berichtet, dass gesetzlich Versicherte ab 2026 mit steigenden Beiträgen rechnen müssen. Die Redaktion stellt Modellrechnungen für verschiedene Haushalte vor und verweist auf politische Debatten über Belastungsgrenzen.

Nach Darstellung der Zeitung ergeben sich die Aufschläge aus höheren Ausgaben in Gesundheit und Pflege sowie aus demografischem Druck. Für Singles, Alleinerziehende und Familien variieren die Mehrbelastungen je nach Einkommen und Kinderzahl. In der Politik wird darüber gestritten, wie stark Steuerzuschüsse und Effizienzprogramme den Anstieg dämpfen können. Arbeitgeber mahnen Planungssicherheit an, Sozialverbände warnen vor Zusatzbelastungen für Geringverdiener.

Im Fokus stehen zusätzlich Strukturreformen bei Klinikfinanzierung, Arzneimittelpreisen und Digitalisierung. Entscheidend wird, ob es gelingt, Versorgungsqualität zu sichern und Kostenpfade zu stabilisieren, ohne die Beitragszahler dauerhaft zu überfordern.

