Bittere Nachricht aus der Süßwaren-Fabrik: 200 Jobs weg!

Eine bekannte Schokoladen-Marke will laut BILD ein deutsches Werk schließen; etwa 200 Beschäftigte sind betroffen. Das Unternehmen verweist demnach auf Standort- und Kostenfaktoren.

Nach Unternehmensangaben sollen Produktion und Logistik neu geordnet werden. Für die Belegschaft stehen nun Sozialplan- und Transferverhandlungen an. Vor Ort reagieren Kommune und Betriebsrat mit deutlicher Kritik; gefordert werden Perspektiven für Ersatzarbeitsplätze.

Branchenkenner verweisen darauf, dass steigende Energie- und Rohstoffpreise, verändertes Konsumverhalten sowie Investitionen in automatisierte Linien die Standortentscheidungen beeinflussen. Ob ein Teil der Produktion ins Ausland verlagert wird, blieb zunächst offen.

