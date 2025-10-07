Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Wirtschaft Bittere Nachricht aus der Süßwaren-Fabrik: 200 Jobs weg!

Bittere Nachricht aus der Süßwaren-Fabrik: 200 Jobs weg!

Freigeschaltet am 07.10.2025 um 17:51 durch Sanjo Babić
Bild: Tim Reckmann / pixelio.de
Bild: Tim Reckmann / pixelio.de

Eine bekannte Schokoladen-Marke will laut BILD ein deutsches Werk schließen; etwa 200 Beschäftigte sind betroffen. Das Unternehmen verweist demnach auf Standort- und Kostenfaktoren.

Nach Unternehmensangaben sollen Produktion und Logistik neu geordnet werden. Für die Belegschaft stehen nun Sozialplan- und Transferverhandlungen an. Vor Ort reagieren Kommune und Betriebsrat mit deutlicher Kritik; gefordert werden Perspektiven für Ersatzarbeitsplätze.

Branchenkenner verweisen darauf, dass steigende Energie- und Rohstoffpreise, verändertes Konsumverhalten sowie Investitionen in automatisierte Linien die Standortentscheidungen beeinflussen. Ob ein Teil der Produktion ins Ausland verlagert wird, blieb zunächst offen.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte leere in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige