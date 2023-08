Rheinmetall kauft belgische Panzer für die Ukraine

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat 50 Panzer des Typs Leopard-1 vom belgischen Unternehmen OIP Land Systems gekauft. Die Fahrzeuge sollen derzeit in den Düsseldorfer Werken des Konzerns ausgerüstet und anschließend in die Ukraine geliefert werden, berichtet das Handelsblatt mit Verweis auf seine Quellen. Von den 50 Kampfpanzern können rund 30 Einheiten an die Ukraine geliefert werden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ursprünglich hatte Rheinmetall geplant, Leopard-1-Panzer vom Schweizer Rüstungsunternehmen RUAG zu kaufen, um sie Kiew zu übergeben. Da die Schweiz aufgrund ihres Neutralitätsgesetzes keine Exportgenehmigung erteilte, suchte Rheinmetall nach Alternativen." Quelle: RT DE