Aufsichtsrat bestätigt Palla – neue Chefin der Deutschen Bahn

Freigeschaltet am 23.09.2025 um 11:51 durch Sanjo Babić
Evelyn Palla (2021), Archivbild
Foto: Epalla
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Nach Informationen von dts, über die auch der Spiegel berichtete, hat der Aufsichtsrat die Bestellung von Daniela Palla zur neuen Bahnchefin beschlossen.

Mit der Entscheidung geht eine lange Suche nach einer Nachfolge an der DB-Spitze zu Ende. Der Aufsichtsrat setzte auf Kontinuität und Managementerfahrung. Palla soll die Investitionsoffensive im Netz vorantreiben und die Pünktlichkeit verbessern. 

Gewerkschaften und Politik werden die ersten hundert Tage genau beobachten. Zuletzt standen Bauüberhänge, Engpässe im Fahrplan und Kostensteigerungen im Fokus. Mit der Personalie verbindet die Bundesregierung die Erwartung, zentrale Projekte schneller umzusetzen.

