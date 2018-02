Weltgrößter Staatsfonds optimistisch für deutsche Autobauer

Der Vorstandschef des staatlichen norwegischen Pensionsfonds der Norges Bank (NBIM), Yngve Slyngstad, ist optimistisch, dass die deutschen Autohersteller die Umbrüche in ihrer Industrie erfolgreich meistern und ihre weltweiten Spitzenpositionen behalten werden.

Dem Nachrichtenmagazin Focus sagte Slyngstad: "Wir halten einen Anteil von drei Prozent an BMW und Daimler und ein bisschen weniger an Volkswagen. Diese Beteiligungen sind größer als die in vergleichbaren Branchen in anderen Ländern. Das zeigt, dass wir großes Vertrauen in die deutschen Autohersteller haben."

Slyngstad erklärte, alle Autohersteller stünden "vor großen Herausforderungen. Sie müssen mit nicht weniger als vier Revolutionen zurechtkommen: autonomes Fahren, Energiewende, Car-Sharing und komfortables Fahren." Um langfristig erfolgreich zu bleiben, müsse man "in all diesen Bereichen vorne sein", sagte Slyngstad dem Focus.

Quelle: dts Nachrichtenagentur