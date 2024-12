Handelsverband sieht "anständigen Start" ins Weihnachtsgeschäft

Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth, hat eine erste positive Bilanz zum Start des Weihnachtsgeschäfts gezogen. "Man muss schon sagen, es war ein anständiger Start in das Weihnachtsgeschäft", sagte Genth den Sendern RTL und ntv. "Aber echte, wirkliche Impulse haben so noch nicht stattgefunden."

Die Situation im Einzelhandel stellt sich laut Genth differenziert dar. "Die Händler in den größeren Innenstädten, in den Einkaufszentren sind durchaus zufriedener, insbesondere auch mit dem Samstag, der besser gelaufen ist als der Samstag im ersten Advent vor einem Jahr." Aber es sei noch Luft nach oben. "Das Ausgabeverhalten ist doch sehr, sehr zurückhaltend, nach wie vor."



Für die kommenden Wochen bis Weihnachten zeigt sich Genth optimistisch: "Insofern setzen wir natürlich jetzt auf die nächsten Wochen, auf vier ganze Wochen, die wir natürlich jetzt noch haben, und hoffen natürlich dort, dass wirklich auch mehr eingekauft wird, mehr Frequenzen da sind und insgesamt sich ein positiveres Bild abzeichnet."



Bezüglich der Black Week und des Black Friday sieht Genth einen guten Auftakt, aber "Das sind keine großen Zuwächse gegenüber dem Vorjahr. Aber wir haben schon ein sehr hohes Niveau erreicht", so der HDE-Hauptgeschäftsführer. Allerdings gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen. Während Unterhaltungselektronik, Bücher und Spielwaren gut laufen, zeigt sich der Bekleidungshandel noch zurückhaltend. "Gerade der Textileinzelhandel kann doch nicht zufrieden sein. Die Frequenzen waren in der Woche auch nicht wirklich gut", stellt Genth fest.

Quelle: dts Nachrichtenagentur